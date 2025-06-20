Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı

        Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:01 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvanı AFAD kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da kayalıklardan düşen büyükbaş hayvan, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Çataldere köyü Çamınardı mevkisinde, merada otlamaları için bırakılan hayvanlardan birinin kayalıklardan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Alana gelen AFAD ekipleri, vatandaşların da desteğiyle traktöre bağlanan halatla yaralı hayvanı düştüğü alandan çıkarttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Öldürdü, araçtan inip evine girdi!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Zeynep'in canı için 2 yıl 8 ay hapis! Aileden karara tepki!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        'Cin çıkarma' iddiasıyla cinsel istismar! Yargı çarptı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!

        Benzer Haberler

        Ardahan Üniversitesi tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretecek
        Ardahan Üniversitesi tükettiği elektriğin yüzde 80'ini üretecek
        Ardahan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü
        Ardahan'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı zarar gördü
        Ardahan'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        Ardahan'da öğrenciler Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı
        Modernize edilen Türkgözü Gümrük Kapısı'nı 22 ayda 272 bin araç kullandı
        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret...
        Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Gelashvili, Ardahan Valisi Çiçek'i ziyaret...
        Ardahanlı sanatçılardan Ardahan TSO Başkanı Demirci'ye ziyaret
        Ardahanlı sanatçılardan Ardahan TSO Başkanı Demirci'ye ziyaret