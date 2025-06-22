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        Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan atı AFAD ekipleri kurtardı

        Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 20:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 20:25
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        Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan atı AFAD ekipleri kurtardı
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        Ardahan'da, Çıldır Gölü'ndeki adacıkta mahsur kalan at, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

        Çıldır ilçesine bağlı Akçakale bölgesindeki adacıkta mahsur kalan atı gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Botla alana gelen AFAD ekipleri, atı iple çekerek adacıktan çıkardı.

        At, daha sonra Çıldır'a bağlı Akçakale köyü bölgesinde salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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