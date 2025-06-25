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        Tarih ve doğanın buluştuğu Şeytan Kalesi seyir terasından izlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:29
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        Tarih ve doğanın buluştuğu Şeytan Kalesi seyir terasından izlenecek
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        ARDAHAN-Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nun ortasında yer alan kayalıkların zirvesine kurulu tarihi Şeytan Kalesi'nin hakim noktadan izlenmesi için seyir terası yapımına başlandı.

        Bölgenin turizm potansiyeli yüksek olan, tarih ve doğal güzelliğin buluştuğu Çıldır ilçesindeki Şeytan Kalesi ve Karaçay kanyonu her dönem yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor.

        Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin hakim noktadan izlenmesi amacıyla seyir terası için temel atıldı.

        Temel atma töreninde konuşan Vali Hayrettin Çiçek, kentin turizmini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Şeytan Kalesi için yapılan seyir terasının da buna çok büyük bir katkı sunacağına inandığını belirten Çiçek, "Seyir terası projesi ilimizin tarihi ve kültürel değerlerinden olan Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisi'nin turizm değerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle emeği geçen paydaş kurumlara ve Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür ediyorum." dedi.

        Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da terasın Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu için en hakim noktada yer aldığını belirterek, terasa aynı anda 35 kişinin çıkabileceğini anlattı.

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