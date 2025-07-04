Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Ardahan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Türk Kızılay Ardahan Şubesince, Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Camisi önünde aşure dağıtımı etkinliği düzenledi.

        Türk Kızılay Şube Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, Kızılay olarak kentte bazı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Bugün yapılan etkinliğin ise yarınki muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştiğini belirten Şentürk, "Yarın muharrem ayı olması münasebetiyle aşure günü. Biz de gün dolayısıyla cuma namazından sonra Ardahanlı vatandaşlarımıza aşure dağıttık. Allah kabul etsin."

        Cuma namazından sonra camiden çıkan vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

        Benzer Haberler

        Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü
        Ardahan'da sağanak nedeniyle köy yolları zarar gördü
        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı
        Göle'de sağanak sele yol açtı, evleri su bastı
        Ardahan'da cip ile TIR çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Ardahan'da cip ile TIR çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ardahan'da tır ile aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Ardahan'da tır ile aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı