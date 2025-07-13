Ardahan'da hortum oluştu
Ardahan'ın Damal ilçesinde hortum oluştu.
Ardahan'ın Damal ilçesinde hortum oluştu.
İlçede etkili olan sağanak sonrası hortum meydana geldi.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum, daha sonra kayboldu.
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