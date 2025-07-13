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        Ardahan'da hortum oluştu

        Ardahan'ın Damal ilçesinde hortum oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:28 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:36
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        Ardahan'da hortum oluştu
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde hortum oluştu.

        İlçede etkili olan sağanak sonrası hortum meydana geldi.

        Yaklaşık 10 dakika süren hortum, daha sonra kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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