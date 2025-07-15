Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

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