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        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

        Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür haber alınmayan kişi arazide ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:11
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        Ardahan'da 14 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
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        Ardahan'ın Damal ilçesinde 14 gündür haber alınmayan kişi arazide ölü bulundu.

        Kayıp ihbarı sonrası 14 gündür haber alınamayan B.T'nin (53) bulunmasına yönelik polis başta olmak üzere ilgili kurumların başlattığı arama çalışmaları bugün de devam etti.

        B.T'nin cansız bedenini Damal'ın Kalender Mahallesi yayla yolu bölgesinde hayvan otlatırken bulan çobanlar, durumu ekiplere bildirdi.

        Olay yerindeki incelemeler sonrası cenaze, otopsi için Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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