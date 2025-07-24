Ardahan'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolu Tepeler mevkisinde, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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