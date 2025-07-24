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        Ardahan'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 22:06 Güncelleme: 24.07.2025 - 22:09
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        Ardahan'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        A.E'nin kullandığı 41 ATK 695 plakalı otomobil, Ardahan-Göle kara yolu Tepeler mevkisinde, A.Ş idaresindeki 06 EGP 502 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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