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        Ardahan Valiliğinden kentteki şap hastalığına ilişkin açıklama:

        Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin çalışmaları paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:22
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        Ardahan Valiliğinden kentteki şap hastalığına ilişkin açıklama:
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        Ardahan Valiliği, kentte 10 Temmuz'da ortaya çıkan şap hastalığı nedeniyle uygulanan karantinaya ilişkin çalışmaları paylaştı.

        Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki aşı uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

        Hastalığın 10 Temmuz'da ortaya çıktığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aşılama çalışmaları, 10 Temmuz tarihinden itibaren ilimiz merkez ilçesinde 10 bin 500 Pentavalan aşı büyükbaş hayvanlara uygulanmıştır. İl genelinde ise 65 bin aşı uygulanmıştır. Merkeze bağlı 45 köy ve mahallede, Göle ilçesinde 14 köy ve mahallede, Hanak ilçesinde 18 köy ve mahallede karantina uygulanmaktadır."

        Saha çalışmaları ile kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız ve özverili şekilde yapıldığı anlatılan açıklamada, "Aşılama, saha taraması ve dezenfeksiyon işlemi ile bu hastalıkla mücadele edilmektedir. Hastalık riskine karşı vatandaşlarımızın da hijyen kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan şap hastalığı ile mücadelede yürütülen çalışmalara duyarlılıkla destek olmaları ve yetkililerle işbirliği içinde hareket etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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