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        Ardahan'daki uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kadın tutuklandı

        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:21
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        Ardahan'daki uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu kadın tutuklandı
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        Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde yabancı uyruklu S.L'nin üst aramasında 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.L, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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