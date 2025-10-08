Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da çocuklar mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

        Ardahan'da çocuklar, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:59 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:59
        Ardahan'da çocuklar mobil eğitim tırında trafik kuralları hakkında bilgilendirildi
        Ardahan'da çocuklar, Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

        İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mobil Trafik Eğitim Tırı Projesi" kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığınca gönderilen mobil eğitim tırı kente geldi.

        Valilik bahçesinde konuşlandırılan tırda trafik kuralları hakkında bilgi verilen çocuklar daha sonra 4 tekerlekli bisikletlerle trafik deneyimi yaşadı.

        Oluşturulan yolda trafik personeli eşliğinde bisiklete binen çocuklar, kırmızı ışık, yaya ve okul geçidi ile diğer trafik kurallarına uymayı öğrendi.

        Eğitim tırını Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Faruk Demir ve İl Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün de ziyaret etti.

        Çocuklara verilen söz konusu eğitimi önemsediğini dile getiren Çiçek, küçük yaşta trafik bilinci kazanmalarının çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vali Çiçek, eğitimlere katılım sağlayan çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

