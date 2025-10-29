Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan Karaçay Kanyonu'nda yapımı tamamlanan seyir terası açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 20:40 Güncelleme: 29.10.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan Karaçay Kanyonu'nda yapımı tamamlanan seyir terası açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARDAHAN-Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, tarihi Şeytan Kalesi'nin de izlenebileceği alana yapılan seyir terasının açılışı gerçekleştirildi.

        Bölgede tarihin ve doğal güzelliğin buluştuğu Şeytan Kalesi ve Karaçay Kanyonu her dönem yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

        Zamanında savunma amacıyla yapılan ve gizli giriş kapısı bulunan kalenin hakim noktadan izlenmesi amacıyla yaklaşık 4 ay önce temeli atılan seyir terasının yapımı tamamlandı.

        Açılışta konuşan Vali Hayrettin Çiçek, kentin turizm potansiyelini geliştirecek alanlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Şeytan Kalesi'nin de bunlardan biri olduğunu belirten Çiçek, "Yapımı tamamlanan seyir terası, Şeytan Kalesi ve Karaçay Vadisi'nin turizm değerini arttıracaktır. Güzel bir yatırım oldu. Bu nedenle katkıları olan Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi ile Ardahan eski milletvekili Ensar Öğüt'e teşekkür ediyorum." dedi.

        Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da Çıldır'a yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayarak, terasa aynı anda 35 kişinin çıkabileceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Ardahan'da kar ve tipi buzlanmaya neden oluyor
        Ardahan'da kar ve tipi buzlanmaya neden oluyor
        Ardahan'da öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Ardahan'da öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi
        Sigarayı bırakan emekli işçi "fidan" projesiyle topluma nefes olmaya çalışı...
        Sigarayı bırakan emekli işçi "fidan" projesiyle topluma nefes olmaya çalışı...
        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
        Ardahan'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
        "Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı
        "Buğday Tanesi" filminin Ardahan'da gösterimi yapıldı
        Ardahan'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Ardahan'da otomobilin çarptığı yaya öldü