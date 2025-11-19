Ardahan'da kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde işçilerin kaldığı, kullanılmayan okul binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Savaşır köyünde devam eden AFAD konutlarında çalışan işçilerin kaldığı ancak kullanılmayan okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, işçilerden V.A. ve B.S. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
