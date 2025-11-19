Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde işçilerin kaldığı, kullanılmayan okul binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 15:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:57
        Ardahan'da kullanılmayan okul binasında çıkan yangın söndürüldü
        Savaşır köyünde devam eden AFAD konutlarında çalışan işçilerin kaldığı ancak kullanılmayan okul binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, işçilerden V.A. ve B.S. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

