Ardahan'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkisinde çalışma yaparken devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, otopsi için Posof Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
