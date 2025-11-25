Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Ardahan'ın Posof ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 25.11.2025 - 20:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardahan'ın Posof ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkisinde çalışma yaparken devrildi.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Aydın'ın cenazesi, otopsi için Posof Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Hava sıcaklığının eksi 14,6 dereceye düştüğü Göle buz tuttu
        Hava sıcaklığının eksi 14,6 dereceye düştüğü Göle buz tuttu
        Putka Gölü'nde çıkan yangın korkuttu
        Putka Gölü'nde çıkan yangın korkuttu
        GÜNCELLEME - Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangın söndürüldü
        Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Ardahan'da Putka Gölü sazlığında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Ardahan'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Ardahan'da Öğretmenler Günü kutlandı
        Posof'ta öğretmenler günü etkinliği
        Posof'ta öğretmenler günü etkinliği