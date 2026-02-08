Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolunda tipi nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor. Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor. Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle tipi görüş mesafesini düşürdü, buzlanmaya neden oldu. Ulaşımın aksaması dolayısıyla yolun Sahara mevkisi tırların geçişine kapatıldı. Ekipler, tipinin yoğunlaştığı alanlarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.