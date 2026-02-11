Çıldır Gölü'nde düzenlenecek festival buzdaki çözülmeler nedeniyle iptal edildi

Ardahan Valiliği, 14 Şubat'ta yapılması planlanan "Altın At Kristal Buz Festivali"nin Çıldır Gölü'ndeki buzların çözülmesi nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, 14 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan 10. Altın At Kristal Buz Festivali'ne ilişkin hazırlık ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.



Sahada gerçekleştirilen incelemeler ve toplantıda yapılan değerlendirmeler neticesinde, son günlerde etkili olan hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak, festival alanındaki buz tabakasında çözülmelerin meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Mevcut koşulların katılımcılar, sporcular ve ziyaretçiler açısından can ve mal güvenliği yönünden risk oluşturabileceği değerlendirilmiş, ilgili kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda söz konusu festivalin gerçekleştirilmemesine karar verilmiştir."



Festival, Ardahan, Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenleniyor.

