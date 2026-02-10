Canlı
        Ardahan'da köye inen kurdun kaz kaçırması güvenlik kamerasında

        Ardahan'da köye inen kurdun kaz kaçırması güvenlik kamerasında

        Ardahan'da köye inen kurdun, sürüden bir kazı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 10.02.2026 - 16:08 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:08
        Ardahan'da köye inen kurdun kaz kaçırması güvenlik kamerasında
        Ardahan'da köye inen kurdun, sürüden bir kazı kaçırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Bölgede havaların karlı ve soğuk geçmesi dolayısıyla, yaban hayvanları besin bulmak için yerleşim yerlerine iniyor.

        Çıldır ilçesine bağlı Meryem köyü meydanına kadar inen bir kurt, kaz sürüsüyle karşılaştı.

        İlk anda kararsız kalan kurt, daha sonra saldırıya geçip sürüden bir kazı kapıp kaçırması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntüde, kurdun saldırdığı kaz sürüsünden birini alıp kaçırması, hayvanların sahibi Türkay Türkgöz'ün de kurdun peşinden koşarken düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

