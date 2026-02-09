Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.



Kent geneli etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.



Çalışmanın ardından yol, tüm araç geçişine açıldı.



Yolun kapalı kaldığı sürede, çok sayıda tır Türkgözü Gümrük Kapısı ile Posof ilçesi arasında beklemek zorunda kaldı.

