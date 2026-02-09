Habertürk
Habertürk
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:42
        Ardahan'da tır geçişine kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü
        Ardahan'da kar nedeniyle tır geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

        Kent geneli etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle dün tırlara kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan söz konusu kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmanın ardından yol, tüm araç geçişine açıldı.

        Yolun kapalı kaldığı sürede, çok sayıda tır Türkgözü Gümrük Kapısı ile Posof ilçesi arasında beklemek zorunda kaldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

