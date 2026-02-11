Canlı
        Ardahan Haberleri

        Ardahan'da yiyecek arayan tilkilere karla mücadele ekipleri ekmek verdi

        Ardahan'da karlı arazide av arayan tilkiler, Karayolları ekipleri tarafından ekmekle beslendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:04
        Ardahan'da yiyecek arayan tilkilere karla mücadele ekipleri ekmek verdi
        Ardahan’da karlı arazide av arayan tilkiler, Karayolları ekipleri tarafından ekmekle beslendi.

        Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, yaban hayvanları besin bulmakta güçlük çekiyor.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde bulunan Karayolları 183. Şube Şefliği Bakımevi çevresine gelen tilkiler, yiyecek aradı.

        Camdan dışarıdaki tilkilerin yiyecek aradığını fark eden Karayolları personeli, hayvanlara ekmek verdi.

        Verilen ekmekleri paylaşamayan tilkiler, yiyecek için birbiriyle mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

