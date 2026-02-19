Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Haberleri

        Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle büyük araç geçişine kapatıldı

        Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 19.02.2026 - 09:36
        Ardahan-Şavşat kara yolu kar nedeniyle büyük araç geçişine kapatıldı
        Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi nedeniyle büyük araç geçişine izin verilmiyor.

        Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi, özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksatıyor.

        Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda rüzgarın etkisiyle buzlanma oluştu, yer yer görüş mesafesi düştü.

        Yokuşdibi köyü kontrol noktasına, "Kar ve tipi nedeniyle büyük araçlara yol kapalıdır" yazılı levha konularak, Sahara mevkisi büyük araçların geçişine kapatıldı.

        Alana gelen büyük araçlar, uyarılarak geri döndürülüyor.

