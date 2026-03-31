Habertürk
        Ardahan'da Şehit ve Gaziler için "vefa köşesi" açıldı

        Ardahan'da hizmete giren "Şehit ve Gaziler Köşesi" düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 20:23 Güncelleme:
        Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Programda konuşan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, şehit ve gazilerin fedakarlıklarının millet için büyük anlam taşıdığını söyledi.

        Gazi ve şehit yakınlarının milletin emaneti olduğunu vurgulayan Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Bu memleketin, milletin, ülkenin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden kıymetli şehitlerimiz ve aynı uğurda ülkemizin birlik ve beraberliğini temin için yaralanan, kan akıtan kıymetli gazilerimiz, sizler için biz aslında ne yapsak azdır. Esas mükafat elbette ahiret yurdundadır. Ancak bunu şu üç günlük dünyada da hatırlamakta fayda var."

        Şehit yakını ve gazilerin kendileri tarafından çok sevildiğinin bilinmesini isteyen Çiçekli, "Sizler bizim başımızın tacısınız. İyi ki varsınız. Devletlerini koruyabilen milletler birliklerini de koruyabilir. Eğer birliğinizi, kardeşliğinizi ve devletinizi koruyamazsanız kurda kuşa tabiri caizse yem oluyorsunuz. Devleti ayakta tutan da bu milletin kendisi ve o milletin içinden çıkan neferlerdir." ifadelerini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya da konuşmasında şehit ve gazilerin hatırasını yaşatmanın önemli olduğunu dile getirdi.

        Çekinkaya, "Şehitlik bu milletin en yüce mertebesidir. Bu topraklar al bayrağımızın rengiyle can veren kahramanların emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu emaneti unutmamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aynı vefa ve bilinçle aktarmaktır. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz bu köşe sadece bir anı alanı değil, aynı zamanda bir vefa ve hafıza mekanıdır. Buradaki her bir isim, her bir hatıra bizlere bu vatanın ne büyük bedellerle korunduğunu hatırlatacaktır." diye konuştu.

        Ardahan Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yener Göydemir de böyle anlamlı bir günün kendileri için büyük değer taşıdığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından "Şehit ve Gaziler Köşesi"nin açılışı gerçekleştirildi, katılımcılara yapılan ikramla program sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Benzer Haberler

        Beyaza bürünen Ardahan Kalesi havadan görüntülendi
        Beyaza bürünen Ardahan Kalesi havadan görüntülendi
        Baharın habercisi leylekler Ardahan'a ulaştı
        Baharın habercisi leylekler Ardahan'a ulaştı
        Ardahan'da, binlerce karga gökyüzünü kapladı
        Ardahan'da, binlerce karga gökyüzünü kapladı
        Başkan Demir, Ardahan'da yollar yenilenecek
        Başkan Demir, Ardahan'da yollar yenilenecek
        Ardahan ve Kars'ta karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Ardahan ve Kars'ta karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Belediye'den bahar temizliği
        Belediye'den bahar temizliği