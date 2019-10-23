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Ardahan’da ‘2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı’ etkinlikleri düzenlendi

İHA

"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Valiliği tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Ardahan’da ‘2019 Prof.Dr. Fuat Sezgin Yılı’ etkinlikleri düzenlendi

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” kapsamında Ardahan Üniversitesi ve Ardahan Valiliği tarafından anma etkinliği düzenlendi.
Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şakir Aydoğan, Sosyal Güvenlik İl Kurumu Müdürü Aziz Boz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Misafir Konuşmacılar; Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve Prof. Dr. Hüseyin Hansu, Genel Sekreter Hadi Gergit, Mühendislik Fakültesi Dekanı Şeref Kılıç, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Havva Vanlı, akademikidari personel ve öğrenciler katıldı.
Ardahan Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Bağcı’nın sunuculuğunu üstlendiğini anma programının açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber gerçekleştirdi.
Rektör Biber, merhum İslam Bilimci Yazar Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam Dünyası için büyük bir değer olduğu belirterek şunları kaydetti:
“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri Kırıkkale Üniversitesi ve Fuat Sezgin Vakfı arasında imzalanan ve Ardahan Üniversitesi olarak bizlerinde katılım sağladığı protokol neticesince oluşturuldu. Prof. Dr. Fuat Sezgin 5. yüzyıldan dan 16. yüzyıla kadar İslam âlimlerinin icatlarını modelleyerek bize ulaşmasını sağlamıştır. Batı’nın sahiplendiği çoğu icadı İslam âlimleri yüzyıllar önce keşfetmeye başladı. Asırlar boyunca dünyaya önderlik ve rehberlik eden İslam medeniyetinin tekrar gücünü toplayarak dünyaya önderlik etmesi gerekmektedir. Ülke olarak gelişmenin yolu; tarihimizi iyi okumaktan ve azimli bir şekilde çalışmaktan geçiyor. Bu program vesilesiyle değerli bilim adamı Prof. Dr. Fuat Sezgin’i rahmetle ve minnetle anıyorum.”
Açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Fuat Sezgin Vakfı’nda yer alan ve bilim adamı Sezgin tarafından İslam âlimlerinin icatlarını modelleyerek oluşturduğu eserleri içeren bir video gösterimi yapıldı. Video gösterimi sonrasın da katılımcılar Fuat Sezgin’in eserlerinden oluşan fotoğraf sergisini gezdi. İkinci oturumda; Prof. Dr. Cevdet Coşkun ve Prof. Dr. Hüseyin Hansu’nun konuşmacı olarak yer aldığı bir panel düzenlendi. Prof. Hansu, “Fuat Sezgin’in Akademik Hayatı” başlıklı konuşmasında Prof. Sezgin için sadece Türkiye’nin değil İslam Dünyasının son yüzyılda yetiştirdiği en önemli âlimlerden birisi olarak tanımladı.
Fuat Sezgin’in 94 yıllık ömrünü bilime adadığını belirten Hansu, öğrencilere değerli bilim insanın hayatını ve eserlerini okumaları tavsiyesinde bulundu. “ Fuat Sezgin’in İslam Bilim Tarihine Katkıları” konulu sunumunda Prof. Dr. Cevdet Coşkun; Fuat Sezgin’in topluma yıllarca zerk edilmeye çalışılan, “bu topraklardan bilim adamı çıkmaz” yargısını yıkan değerli bir bilim insanı olduğunu söyledi. 800 yıllık karanlık dönem olarak adlandırılan çağın İslam tarihi açısından altın çağ olarak nitelendiren Prof. Coşkun, Avrupa’da ikinci aydınlanma döneminin yaşanmasına İslam âlimlerinin önayak olduğunu belirtti.
Panelin ardından katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

ARDAHAN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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