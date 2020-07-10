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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da avukatlardan 'Baro düzenlemesi' protestosu

DHA

Ardahan'da avukatlardan 'Baro düzenlemesi' protestosu


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN Barosuna kayıtlı avukatlar, çoklu baro sistemini içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni protesto ederek oturma eylemi yaptı.
Avukatlar, Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarında 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin görüldüğü Yukarı Gündeş köyü seyir alanında oturma eylemi yaptı. Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve Baroya kayıtlı avukatların katıldığı eylem yaklaşık 1 saat sürdü. Burada bir basın açıklaması açıklama yapan Yıldız, "Mayıs ayından bu yana ülkemizin ve özellikle Avukatlık camiasını sıklıkla meşgul eden Çoklu Boru Projesi ve yasa çalışması ile ilgili defalarca açıklamalarda bulunduk. Buna karşı olduğumuzu defalarca muhataplarımıza bildirmeye iletmeye gayret ettik. Bugün Ardahan Barosuna kayıtlı Serbest avukatlar olarak ilimiz ve meclisteki görev yapan milli iradenin tecelligahı olan meclisimizde milletimiz adına hüküm kuracak olan Milletvekillerimize bir mektup gönderdik imzalarımızla. Bu mektubumuzu bu seferde 2 bin 500 rakımla Ardahan'ımızın Damal ilçesinde Karadağ mevkiinde, Atatürk'ün huzurundan tekrarlıyoruz." dedi.  
Bu arada Karadağ sırtlarına yansımasıyla oluşan Atatürk'ün silüeti, havanın bulutlu olması nedeniyle görülmedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2020-07-10 22:09:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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