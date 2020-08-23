Vali Öner, Göle ilçesinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde çeşitli kamu yatırımları ve kamu hizmetleri konusunda inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.
Vali Öner’e ilçede ki incelemelerinde Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Kaymakam Vekili Alper Taş, Belediye Başkanı İlhan Gültekin ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.