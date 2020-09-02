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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

İHA

Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde bir köy, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Börk köyünde Covid19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine köyde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının engellenmesi, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 14 gün karantina uygulaması başlatıldı. Köyün giriş çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri ise köyde filyasyon çalışması başlattı.

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