Uyuşturucu bulunduran şahıs tutuklandı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Kentte uyuşturucu kullanan ve satışını yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kura Caddesi'nde denetim yapıldı. Üstünde bir miktar metamfetamin ile bonzai ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulaması tamamlanan şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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