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Ardahan’da Ermeni zulmü: 370 Müslüman camide diri diri yakıldı Ermeni katliamı belgeselde anlatıldı

İHA

Ardahan’da Ermeni zulmü: 370 Müslüman camide diri diri yakıldı Ermeni katliamı belgeselde anlatıldı

1915 olayları ve sözde "Ermeni Soykırımı" iddiaları yine gündemde. 1915’te Ermeni çetecileri en vahşi katliamlarından birini Ardahan’da gerçekleştirdi. Arap Camiye doldurulan 370 kişi yakılarak şehit edildi.
1915 yılında gerçekleşen bu olay hakkında Ardahan Üniversitesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Nurettin Büyükbaş kısa belgesel hazırladı. Yanık Cami olayı ile ilgili birçok kişi ile röportaj yapan Büyükbaş, tanıkların çocuklarının dilinden Ermeni çetelerinin mezalimini anlattı.
Büyükbaş; yıllardır “Ermeniler soykırıma uğradı” söylemini dile getiren Ermenilerin Türklere karşı nasıl katliamlar yaptığının bilinmesinin elzem olduğunu söyledi. Yanık Cami olayının bir vahşet olduğunu belirten Büyükbaş; "Kars ve çevresi Ruslar tarafından 18 Kasım 1877’de işgal edildi. Bu işgalle birlikte Kars tam 40 yıl Rusların egemenliğinde kaldı. Birçok yerde o bölgede çoğunlukta olan Ermenilerle işbirliği yaparak işgalle birlikte üç ay boyunca bütün cami, türbe ve tarihi eseri imha ettiler. Müslüman halka korkunç katliamlar yaptılar. Bu katliamlardan biri de Ardahan’da gerçekleşti. Rus ve Ermeni birlikleri yaklaşık 300370 insanı camide toplayıp kapıları kapattılar. Kolay tutuşsun diye caminin dört bir yanına ot balyaları yerleştirerek ateşe verdiler. Yüzlerce insanı camiye toplayarak diri diri yaktılar. Asıl katliamı kimlerin yaptığı gün gibi ortada. Asıl mağdur ve katliama uğrayan Türklerdir" dedi.

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