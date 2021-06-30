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Ardahan'da LGS birincisi Eslem: İlk tercihim Galatasaray Lisesi

DHA

Ardahan'da LGS birincisi Eslem: İlk tercihim Galatasaray Lisesi


Deniz BAŞLI /ARDAHAN (DHA)LİSELERE Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye'deki 97 birinci arasına giren Ardahan Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) öğrencisi Eslem Berra Göfer'in (14), "Lise için ilk tercihim Galatasaray Lisesi olacak. Üniversiteyi de yurt dışında okuyarak beyin cerrahı olmak istiyorum" dedi.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla tüm soruları doğru cevaplayarak ailesine büyük gurur yaşatan Eslem Berra Göfer, başarısını planlı çalışma ve kitap okumayla borçlu olduğunu söyledi. Ailesinin sürekli kendisine destek verdiğini anlatan Göfer, hayalinin beyin cerrahı olmak olduğunu belirtti. Annesi ev hanımı, babası jandarma uzman çavuş olan 4 çocuklu bir ailenin ikincisi olan Göfer, istikrarlı çalışarak Türkiye birincisi olduğunu belirterek çalışma temposunu şöyle anlattı:
 "Pandemi dolayısıyla genelde canlı derslerden sonra evde ders çalıştım. Yoğun bir çalışma içindeydim. Özellikle matematiğe ağırlık verdim. Her konuyu üç kere dinleyip çalışıyordum. 'Matematiği yapan LGS´yi de yapar' diyordum. Sürekli test çözdüm ve kitap okumanın bana çok büyük faydası oldu. Paragraf soruları çözdüm. Sabahları çok erkenden kalkıp ders çalışıyordum. Ara sıra kardeşlerimle oynayıp ailemle vakit geçiriyordum. Lise için ilk tercihim Galatasaray Lisesi olacak. Üniversiteyi de yurt dışında okuyarak beyin cerrahı olmak istiyorum." 
 Kızı ile gurur duyduğunu belirten anne Hatice Göfer, "Eslem aslında sınava sadece sekizinci sınıfta hazırlanmadı. 1'inci sınıftan, 8'inci sınıfa kadar düzenli ve planlı çalışan bir çocuktu. Şimdi de bunun zaferini yaşadı. Bol bol kitap okudu. Kitap okumayı çok severdi. Ardahan´a gelirken çok büyük kaygılarım vardı. Ancak Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokulu, batıdaki birçok okuldan daha iyi. Öğretmenleri çok ilgili ve alakalı. Pandemi sürecinde Eslem hangi öğretmeni olursa olsun gece soru atsa bile anında dönüş yaptılar. Bütün öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Öğrencisini azimli çalışması ve başarısından dolayı tebrik eden sınıf öğretmeni Fatma Kaçar ise "Eslem en başından beri düzenli olarak çalışan bir öğrenciydi. Kazanacağı zaten belliydi. Çünkü düzenli ve programlı bir şekilde çalışan bir çocuktu. Sınıfta her zaman dikkatini her zaman derse veren bir öğrenci oldu. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-06-30 16:51:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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