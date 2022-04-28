Ardahan Belediyesinden Göle’ye önemli hizmet

Ardahan Belediyesi Ahşap Atölyesi çalışanları, Göle ilçesinde bulunan taziye evlerinin bahçesine ahşap çöp kovaları yerleştirdi.

Belediye Başkanı Faruk Demir’in çevre temizliği konusundaki hassasiyeti üzerine Ahşap Atölyesinde üretilen tahtadan yapılmış çöp kovaları, Göle’deki taziye evlerinin önüne konuldu.

Ekiplerin çalışmaları sırasında bir açıklama yapan CHP Göle İlçe Başkanı Recai Özalp şunları söyledi: “Taziye evlerimizin bahçesinde hem çevre temizliği sağlanması hem de güzel bir görüntü oluşması amacıyla kendisiyle görüştüğümüz Ardahan Belediye Başkanımız Faruk Demir, sağ olsun bizleri kırmadı. Belediyeden temin ettiğimiz ahşap çöp kovalarını ekipler gelip yerleştirdi. Bu güzel hizmetinden dolayı Belediye Başkanımız Faruk Demir’e Göle halkı adına çok teşekkür ediyorum.”

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