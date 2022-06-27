Posof Türkgözü Sınır Kapısı açıldı

Covid salgını nedeniyle kapatılan Türkiye’nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı uzun bir aradan sonra açıldı.

Gürcistan'la Türkiye arasındaki Türkgözü Sınır Kapısı bir müddet sadece tırların geçişine izin verilerek, normal geçişlere yasaklanmıştı. Türkiye tarafındaki kapı değişiklik ve yenileme çalışmalarından dolayı sınır kapısı tamamen kapatılmıştı. Alınan kararla Ramazan Bayramı'nda açılacağı belirtilen ancak sahadaki inşaat çalışmalarının uzaması nedeniyle sınır kapısı ancak bugün açılabildi.

Şiddetli yağmur ve hava muhalefetinden dolayı yüklenici firmada 170 elemanın çalışmasına rağmen hala istenilen duruma ulaşılamadı. Açılış gününde de saat 16'ya kadar devam eden şiddetli yağmurdan dolayı bazı çalışmalar aksadı ve saat 16’dan sonra açıldı.

Artık herkesin geçebileceği Türkgözü Sınır Kapısı sabah 08.00'den akşam 17'ye kadar açık kalacak. İlk geçişler Türkiye'de olan turist ve yerli vatandaşlara verildi. Rusya, Kazakistan ve birçok ülkeden gelen vatandaşlar geçtikten sonra tırların geçişine izin verildi. Üç kilometre kadar oluşan tır kuyruğunda 170 tırın olduğu belirtildi.

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