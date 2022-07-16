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Festivale 1 tonluk kaşar damga vurdu Uluslararası Göle Kültür Ve Kaşar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Festivale 1 tonluk kaşar damga vurdu Uluslararası Göle Kültür Ve Kaşar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan’ın Göle ilçesinde düzenlenen ’21’inci Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali’nde bir şirket tarafından yapılan 1 tonluk dev kaşar peyniri, ilgi odağı oldu.
Göle ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Göle Kültür ve Kaşar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, protokol üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Festivalde konuşan Vali Öner, “Ülkemizin dört bir yanından hemşerilerimiz Göle’de. Göle ilçesi başta olmak üzere Ardahan’ın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu anlamda çok önemli değerlerimiz, üretimlerimiz söz konusu. Bunların başında da kaşar üretimi geliyor. Bu yıl yüksek oranda rekolte bekliyoruz. 10 ton sütten üretilen 1 tonluk kaşar peynirini burada kesip misafirlere ikram etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hayvansal ürünler bizim için çok önemli ve geçmişten günümüze Ardahan’ı başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tanıtan önemli değerlerimiz. Böyle bir değerin işlenmek suretiyle kültür ve sanat festivali icra edilmesi isabetli olmuştur" şeklinde konuştu.
Festivalde güreş müsabakaları, at yarışları ve halk oyunları gösterileri düzenlendi. En iyi kaşar üreticilerinden birinci, ikinci ve üçüncüye plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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