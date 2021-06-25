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Ardahan nerede, hangi bölgede? Ardahan'nın gezilecek yerleri ve ilçeleri

Ardahan kültür ve turizm açısından zengin illerimizden biri... Özellikle yaz aylarının gelmesiyle gezilere çıkmak isteyenler gidecekleri illerle ilgili detayları merak ediyorlar. Bu illerden biri de Ardahan... Peki, Ardahan nerede, hangi bölgede? İşte Ardahan'nın gezilecek yerleri ve ilçeleri...

Ardahan nerede, hangi bölgede? Ardahan'nın gezilecek yerleri ve ilçeleri

Ardahan nerede? Ardahan ilçeleri ve turistik yerleri özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Ardahan nerede, hangi bölgede? Merak edip araştıranlar için Ardahan ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ARDAHAN NEREDE?

Türkiye'nin kuzeydoğu kısmında, Gürcistan sınırı yakında yer alan bir kenttir. 1992'den bu yana Türkiye ile Karadeniz ikliminin Kafkaslar üzerinde hakim olduğu Ardahan ilinin merkezidir. 2012 yılı itibarıyla 19.075 olan nüfusuyla Türkiye'deki en küçük il merkezidir. Ardahan Merkez ilçesinin güneyinde Göle, kuzeyinde Hanak, doğusunda Çıldır ve batısında Artvin'in Şavşat ilçesi yer almaktadır.

ARDAHAN'IN GEZİLECEEK YERLERİ

Ardahan Kalesi
Şeytan Kalesi
Kinzi Kalesi
Sevimli Kale
Ardahan Kalecik Kalesi
Çıldır Gölü

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