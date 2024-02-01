Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere düşmeden dondu
Ardahan'da soğuk havanın etkisiyle günlük yaşam felç oldu. Soğuklar nedeniyle havaya doğru serpilen sıcak su, zemine buz taneciği olarak düştü
Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti.
Gece eksi 30 derecelerin görüldüğü kentte havaya doğru serpilen sıcak su, zemine buz taneciği olarak düştü.
Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu.
Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.
Ağaçların kırağı, yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğukta çalışmayan araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.
Özgür Evliyaoğlu, şiddetli kışın yaşandığı Ardahan'da soğuk havanın zor anlar yaşattığını söyleyerek "Son günlerde dondurucu soğuklarla mücadele ediyoruz. Sabah saatlerinde araçlar çalışmıyor. Akşam saatlerinde üzerine battaniye alarak gezenler bile var" dedi.