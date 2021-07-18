Kurban Bayramı için geri sayım başladı, "Arefe günü resmi tatil mi?" sorusu gündeme geldi. 19 Temmuz Arefe günü resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Recep Tayyip Erdoğan bayram tatiline dair merak edilenleri duyurdu.

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ MESAİ VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arefe günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.

19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ BANKALAR, KARGOLAR AÇIK MI?

Bankalar ve kargo şirketleri sadece resmi tatillerde kapalı oluyor. İdari iznin uygulanacağı 19 Temmuz Pazartesi günü kargolar ve bankalar öğlene kadar açık olacak.