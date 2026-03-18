Arefe günü BİM marketler açık mı, kaça kadar açık olacak?
Bayram ile alışveriş planları gündemin üst sıralarında yer alıyor. 20 Mart Cuma günü başlayacak bayram öncesinde özellikle arefe gününde marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Evindeki eksikleri tamamlamak isteyenler ise "Arefe günü BİM açık mı, saat kaça kadar hizmet verecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 Ramazan Bayramı öncesi BİM marketlerin arefe günü çalışma düzenine ilişkin detaylar…
AREFE GÜNÜ BİM AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
2026 yılı Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Henüz BİM, A101, ŞOK, zincir marketlerden arefe günü kapalı olacağı yönünde resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçtiğimiz yıllardaki kararlar baz alındığında arefe günü marketlerin normal mesai saatlerine devam etmesi bekleniyor.