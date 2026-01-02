Habertürk
Habertürk
        Arf Bio Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? ARFYE kaç lot verdi?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz sonuçları geçtiğimi günlerde açıklandı. 508 bin 401 kişinin katılım gösterdiği halka arzda toplam 47 milyon TL nominal değerli pay satıldı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, ARF Bio Yenilenebilir Enerji'nin borsada işlem görmeye başlayacağı tarih, yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Arf Bio Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?" İşte 'ARFYE' BIST koduyla ana pazarda işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 22:53 Güncelleme: 02.01.2026 - 22:53
        1

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji, 25-26 Aralık tarihleri arasında 19,50 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Şirket kişi başına 916 TL değerinde 47 lot dağıtımında bulundu. Halka arzda payların yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 50’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara verildi. Arf Bio Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? ARFYE kaç lot verdi? İşte detaylar...

        2

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz sonuçları açıklandı. 508 bin 244 kişinin katılım gösterdiği halka arzda şirket kişi başına 916 TL değerinde 47 lot verdi.

        3

        ARF BİO (ARFYE) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        ARF Bio 5 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren ARFYE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

        4

        ARF BİO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        5

        HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: yüzde 25.71

        Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL

