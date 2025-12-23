Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz: Arf Bio ne zaman talep toplayacak, hangi bankalarda var, kaç lot verecek, hisse fiyatı ne kadar?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz oluyor! Arf Bio ne zaman talep toplayacak?

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz oluyor. 'ARFYE' kodu ile 47 milyon lot dağıtacak firma 25-26 Aralık'ta talep toplayacak. Peki, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 10:03 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arz kapsamında 25-26 Aralık'ta talep toplayacak. İki günlük sürecin ardından firma 47 milyon lot dağıtımı yapacak. Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 55'i ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı için kullanılacak. İşte, Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim halka arz detayları

        2

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi.

        3

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Firma 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        4

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM FON KULLANIMI

        - Yüzde 15 Mikro alg yatırımının finansmanı.

        - Yüzde 55 Ham madde tedariki ve işletme sermayesi finansmanı.

        - Yüzde 30 Finansal ve cari borç ödemeleri.

        5

        ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM LOT MİKTARI

        Firma toplamda 47 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).

        6

        HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Bank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        7

        DİĞER HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: yüzde 25.71

        Halka arz büyüklüğü: 1 milyar TL

        Bist Kodu: ARFY

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!