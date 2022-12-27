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Haberler Gündem Arı ürünleri tesislerine 1 milyona kadar hibe desteği
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Arı ürünleri işleyen tesislere 1 milyon liraya kadar hibe desteği

Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için, mevcut ve faal olan işletmelere yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 50 bin - 1 milyon lira arasında hibe desteği sağlanıyor. Üreticiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, İl Proje Yürütme Birimi'nden teknik destek ve ayrıntılı bilgi alabiliyor

Arı ürünleri tesislerine 1 milyona kadar hibe desteği
İHA

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni yılda verilecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri duyuruları sürüyor. Buna göre, arı ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesis, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve modernizasyonuna hibe desteği verilecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimine yönelik 30 ile 500 kovan aralığındaki işletmeler, ana arı üretimine yönelik yatırımlar, bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi destekleme çerçevesinde olacak.

KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLER

Arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi için sağlanan desteğe mevcut ve faal olan işletmeler, başvuru sırasında konusuna göre Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olanlar, kamudan bağımsız tüzel kişiler ile kamu görevlisi olmayan tüm gerçek kişiler başvuruda bulunabilecek.

HİBE ESAS TUTARI 50 BİN-1 MİLYON TLA ARASINDA

Başvuru yapılacak yer, başvuru sahiplerine ait olabileceği gibi 5 yıl süreyle kiralanarak da proje uygulamak mümkün olacak. B iş planı çerçevesinde değerlendirilen projelerin hibe esas tutarı ise, 50 bin - 1 milyon TL arasında.

YENİ VE MEVCUT TESİSLER İÇİN PROJE HAZIRLANABİLİYOR

Yapılacak yeni tesisler için 7 milyon TL'ye, kısmen yapılmış tesislerin tamamlanması için 5 milyon TL'ye, mevcut tesislerin kapasitelerinin artırılması veya teknolojilerinin yenilenerek modernizasyonu için 4 milyon TL'ye kadar proje hazırlanabiliyor.

TEKNİK DESTEK VE AYRINTILI BİLGİ

Üreticiler, teknik destek ve ayrıntılı bilgi için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü ile İl Proje Yürütme Birimi'ne başvurmaları gerekiyor.

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