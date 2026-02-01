Ariana Grande'den 6 parmak yorumu: Minnettarım

Ariana Grande, Vogue Japonya'nın son sayısının kapağında yapılan yanlış rötuşun kurbanı oldu. Ünlü pop şarkıcısı ve oyuncunun derginin son sayısının kapağındaki fotoğrafında yer alan bir sorun, dikkatli okuyucular tarafından hemen fark edildi. Grande'nin sol elinde tuhaf bir şekilde 6 parmak görünüyordu.

Görsel hakkında yorum yapan internet kullanıcıları, hiç kimsenin bu hatayı görmemesine şaşırdığını dile getirerek dergiye tepki gösterdi.

32 yaşındaki sanatçı, kapak fotoğrafını paylaşan bir hayranına yanıt olarak; "Aman Tanrım, ne kadar heyecan verici! Bir albüm yapmaya başlayabilmek için fazladan uzuvlara ihtiyacım olduğunu söylüyordum! Bunun için minnettarım" yorumunu yaptı.

Daha sonra derginin internet sayfasında görselin düzeltildiği görüldü.

Ariana Grande, son dönemde, başrolde yer aldığı 'Wicked: İyilik Uğruna' (Wicked: For Good) filmiyle gündemde olsa da yapım, Oscar adaylıklarında ilk filmin başarısını tekrarlayamadı. 2024'te vizyona giren 'Wicked' 10 dalda aday olurken, devam filmi tamamen liste dışı kaldı.