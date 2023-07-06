Arılar neden soktuktan sonra ölür? Halk arasında bilinenin aksine tüm arılar soktuktan sonra ölmez; bu sadece bal arılarına özgüdür. Bununla beraber; arılar, insanları soktuğu zaman oldukça acı verici bir şekilde ölür. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 06.07.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.07.2023 - 16:45 facebook

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Arıların, insanları soktuktan sonra öldüğünü duymuşsunuzdur. Bu doğru ancak her arı türü için bu geçerli değil. Öncelikle, tüm arı türleri sokmaz; gezegendeki yaklaşık 20 bin arı türünden yaklaşık 500 tanesinin iğnesi yoktur; savunma teknikleri ısırmaktır.

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Halk arasında bilinen, "bir defa soktuğunda ölen arı" ise dişi ve işçi bal arılarıdır. Geri kalan türlerin iğneleri daha yumuşaktır bu nedenle kendilerine zarar vermeden defalarca sokabilirler.