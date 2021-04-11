Ali Rıza ve Haşmet Ağa, büyük savaşı bitirmenin planlarını yapıyor! 0:00 / 0:00

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Arıza bu akşam 30. bölümüyle ekrana gelecek. Ali Rıza bunca zamandır dost bildiği Muzaffer ile karşı karşıya gelmiştir. Burak ise uğradıkları baskın yüzünden hayalini kurduğu güce kavuşamamanın hayal kırıklığını yaşamaktadır. Bu baskında ayrıca, verdikleri kayıpların yanı sıra can yoldaşı Fiko da ağır yaralanmıştır.

Burak ve Muzaffer, depodan çalınan paraların izini sürmenin bir yolunu bulurlar. Haşmet ve Ali Rıza ise bu savaşı kökünden bitirmenin planlarını yaparken, Halide başlarına bir şey gelirse diye endişelenmektedir. Üstelik Halide'nin Ali Rıza'ya söylemesi gereken çok önemli bir haberi vardır. Bu son savaş için silahlar kuşanılırken Ali Rıza, yaşaması için bir sebebi daha olduğunu öğrenecektir.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Arıza'nın 30. Bölüm Tanıtımları;