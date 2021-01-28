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Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Arıza'nın 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer. Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza’yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!
Arıza'nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı!
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HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 20. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Rıza'nın İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Halide'nin sorgudaki zor anları dikkat çekiyor. Safir, sevdikleriyle tehdit ettiği Ali Rıza'yı zor bir seçim yapmak zorunda bırakırken, Ali Rıza'nın ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor.

ARIZA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer. Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza’yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım’a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 20. Bölüm 1. Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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