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HaberlerTelevizyonArıza'nın yeni bölümünde, Ali Rıza ve Haşmet tehlikede!
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Ali Rıza ve Haşmet tehlikede!

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor

Arıza'nın yeni bölümünde, Ali Rıza ve Haşmet tehlikede!

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 4. bölümünde Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Avukat Füsun’un şikayeti üzerine Haşmet ve Murat’ın emniyette oldukları haberi gelir. Konsorsiyum üyeleri ise toplanarak Sabri’nin, Burak tarafından alınmasından duydukları rahatsızlığı ifade ederler. Haşmet, Sabri’yi kurtaran Rıza ile yakınlaşmak ister. Amacı Rıza’nın arkasında kimin olduğunu da öğrenmektir. A.Rıza’ya teşekkür etmek için durağa geldiğinde durak, Yaşarların silahlı saldırısına uğrar ve ortalık bir anda karışır.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 4. Bölüm Tanıtımları:

Arıza'nın 4.Bölümünden İlk Sahne:

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