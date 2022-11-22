Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin'e büyük şok! Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup etti
ABONE OL

Arjantin: 1 - Suudi Arabistan: 2 | MAÇ SONUCU

Arjantin, Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Maçın ve turnuvanın favorisi olarak görülen Arjantin maçı 2-1 kaybetti

Arjantin'e büyük şok! Suudi Arabistan, Arjantin'i mağlup etti

2022 Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmada golleri Arjantin'de Messi penaltıdan atarken, Suudi Arabistan'da ise goller 48. dakikada Saleh Al-Shehri ve 53. dakikada Salem Al- Dawsari'den geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Arjantin Lionel Messi ile gole yaklaşıyor. Angel Di Maria'nın sağ kanattan çevirdiği topta Lautaro Martinez'in topu kontrol etmek isterken Suudi Arabistan'lı savunmacıların müdahalesi sonrası Lionel Messi ceza sahası çizgisinde boşta kalan topa geliine yarden sert vuruşunda kaleci Mohammed Al-Owais topu köşeden çıkarmayı başarıyor.

8. dakikada Arjantin Penaltı kazanıyor Korner pozisyonunda Saud Abdulhamid ceza sahası içinde Leandro Paredes'e yaptığı müdahale sonrası hakem Slavko Vincic VAR sisteminin uyarısı ile pozisyonu tekrar izliyor ve pozisyonun penaltı olduğu kararını veriyor.

10. dakikada Arjantin Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gol ile Suudi Arabistan karşısında 1-0 öne geçiyor. Lionel Messi penaltı vuruşunda sakin adımlarla ilerleyip sağ köşeye yerden vuuşu ile top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderip topu ağlarla buluşturuyor.

22. dakikada Papu Gomez'in havadan ara pasında Lionel Messi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sol ayağı ile plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

27. dakikada Paredes'in ara pasında Lautaro Martinez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topun dibine girerek şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. VAR sistemi incelemesinde Martinez'in ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol bir kez daha iptal edildi.

35. dakikada Lionel Messi'nin ara pasında Lautaro Martinez kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve kaleci Mohammed Al-Owais'ten sırılan Lautaro Martinez boş kaleye topu ağlara gönderiyor fakat ofsayt pozisyonunda olması nedeniyle gol geçerlilik kazanmıyor.

48. dakikada Suudi Arabistan Saleh Al-Shehri'nin attığı gol ile beraberliği yakalıyor. Firas Al-Buraikan'ın ara pasında topla buluşan Saleh Al-Shehri Cristian Romero'dan sıyrılıp ceza sahası sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşta topu sol köşeden ağlarla buluşturuyor.

53. dakikada Suudi Arabistan Salem Al-Dawsari'nin golü ile maçta 2-1 üstünlüğü yakalıyor. Nawaf Al-Abed'in ceza sahası içi sağ çarprazından çektiği şut Arjantin defansından sekip, top Salem Al-Dawsari'nin önünde kalıyor. Salem Al-Dawsari rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çarprazdan şutunu çekiyor ve top kalenin uzak köşesinden ağlarla buluşuyor.

74. dakikada Kalesini terk eden Mohammed Al-Owais topu uzaklaştırmak isterken Arjantinli oyuncularda kalan topta Angel Di Maria uzaktan boş kaleye çöektiği şutunda Suudi Arabistan savunması topu kesiyor.

84. dakikada Arjantin Lionel Messi ile beraberliğe yaklaşıyor. Angel Di Maria'nın sağ çaprazdan ceza alanına gönderdiği ortasında Lionel Messi arka direkte yaptığı kafa vuruş kaleci Mohammed Al-Owais'te kalıyor.

MAÇ SONUCU | Arjantin: 1 - Suudi Arabistan: 2

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.

Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi de dün Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Turnuvaya hazır olduklarını belirten Lionel Messi, "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suudi Arabistan, Arjantin karşısında tarih yazdı!
DÜNYA KUPASI 2022 Suudi Arabistan tarih yazdı!
Aboubakar'dan iddialı sözler: Yazın bunu bir yere!
DÜNYA KUPASI 2022 İddialı sözler: Yazın bunu bir yere!
Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiği Arjantin'i şaşkına uğrattı! İki gol iptal edildi
DÜNYA KUPASI 2022 Arjantin'i şaşkına uğrattılar
İngiltere - İran: 6-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 İngiltere farklı başladı!
Senegal - Hollanda: 0-2 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 Hollanda son nefeste!
ABD - Galler: 1-1 (MAÇ SONUCU) | 2022 Dünya Kupası
DÜNYA KUPASI 2022 Galler puanı Bale ile kurtardı!
40 binlik Al Thumama Stadı'na 41 bin taraftar! Dünya Kupası'nda 'biletsiz' seyirci iddiası - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 40 binlik stada 41 bin taraftar!
Cristiano Ronaldo'dan Bruno Fernandes açıklaması: 'Tekneyle mi geldin' diye sordum! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 "Lütfen artık sormayın"
Dünya Kupası'nda "One Love" gerilimi! Geri adım attılar... - Haberler
DÜNYA KUPASI 2022 Batı'dan 'One Love' geri adımı
Katar 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreni gündeme oturdu! Dünya Kupası Haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Açılış gündeme oturdu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.