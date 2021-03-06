"SENİ TANIYANLARA NAİFLİK SUNDUN"

36 yaşındaki model, daha sonra Instagram hesabından bir paylaşımda daha bulunarak arkadaşına şu sözlerle veda etti:

Bu dünyaya ve seni tanıyanlara naiflik, şıklık ve güzellik sundun... Gittiğin yere güzelliğini şıklığını, ruhunu, enerjini katıp yine güzelleştireceksin eminim... Yeni yolculuğunda seni deneyimleyecek olanlara ne mutlu... Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Seni seviyorum güzel varlık.