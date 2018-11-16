Barda yakalandı

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Arkadaşını öldürüp, sürücü koltuğundaki cesetle 20 kilometre yol gitmiş

Konya’da dün park halindeki hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde bulunan ve vücudunun 43 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan Erdal Yıldırım'ı, arkadaşı Mahmut Sami T., olduğu ortaya çıktı. Birlikte içki içtikleri arkadaşı Yıldırım'ı, araçta bulunan biradan bir tane daha içmek istemesi ve onun vermemesi üzerine öldürdüğünü ileri süren Mahmut Sami T.'nin, şoför koltuğunda oturan arkadaşının cesediyle birlikte araçla yaklaşık 20 kilometre yol kat ettiğini söylediği öğrenildi.

16.11.2018 - 14:14 | Güncelleme: DHA

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Hasköy Sokak üzerinde dün park halinde bulunan hafif ticari araç içerisinde hareketsiz halde yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın plakası üzerinden yola çıkan polis, ölen kişinin büfe işleten Erdal Yıldırım olduğunu belirledi.

Yıldırım hakkında, ailesi tarafından ceset bulunmadan birkaç saat önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği’ne kayıp müracaatında bulunulduğu belirlendi. Kan izlerini takip eden polis, yaklaşık 500 metre ileride kırık bir bıçak parçası buldu.

BARDA YAKALANDI

Olaydan sonra çalışma başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Erdal Yıldırım'ın sık sık görüştüğü kişileri araştırdı. Bu kişiler arasında 22 suçtan kaydı bulunan işsiz Mahmut Sami T.'nin çarşamba günü akşam saatlerinde Yıldırım'ın işlettiği büfeye geldiğini saptadı. Ardından bir barda alkol alan Mahmut Sami T.'yi şüphe üzerine gözaltına alındı.



BOĞAZINI KESİP, DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Polise suçunu itiraf eden Mahmut Sami T.'nin, kanlı kıyafetleri ise attığı çöp konteynerinde bulundu. Mahmut Sami T., çarşamba günü akşam saatlerinde Erdal Yıldırım ile birlikte araç içinde aldıklarını söyledi. Bir süre alkol aldıktan sonra araç içinde biradan bir tane daha istediğini ileri süren Mahmut Sami T., ifadesinde, "Birlikte alkol aldık. Beni eve bırakacak iken ben 1 bira daha istedim. O da 'Yok bira git artık' dedi. Ben de sinirlerime hakim olamadım belimdeki bıçağı çıkarıp boğazını kestim, kanlar içinde koltuğa yığıldı. Öldüğünü sandım; ama çırpınıp bana karşı gelmeye başlayınca bıçağı defalarca sapladım. dedi.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDAKİ CESETLE 20 KİLOMETRE GİTMİŞ

Öldüğünü anlayınca da şoför koltuğunda oturan arkadaşının cesediyle, araçla 20 kilometre gittiğini belirten Mahmut Sami T., "Aracın sürücü koltuğundaki cesedi yan koltuğa taşımak istedim; ama yapamadım. Koltuğu geriye ittirip Erdal Yıldırım'ın cesediyle 20 kilometre uzaktaki Bosna Hersek Mahallesi'ne gittim. Burada bir çeşme bulup kanları yıkamak istedim; ama daha çok kan olunca bırakıp kaçtım." Erdal'ın cebindeki 3 bin lira, cep telefonu ve arabanın anahtarını alıp kaçtım. Yoldan geçen taksiciler kıyafetlerim kanlı olunca almadılar. Sonra bir taksiye arka koltuğuna binip uzaklaştım dediği öğrenildi.
Mahmut Sami T., yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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