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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra kahreden tesadüf - Kastamonu haberler | Son dakika haberleri

        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra kahreden tesadüf!

        Kastamonu'da, balık tutarken fenalaşan 62 yaşındaki Zeki Uğur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onunla birlikte balık tutan ve fenalaş arkadaşı Şeref Çakıroğlu ise hastaneye kaldırıldı. Çakıroğlu da, 5 gün sonra evde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 07:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:50
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        Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra aynı son!
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        Kastamonu'da olay, Cide Yenice köyü mevkiinde bulunan Gökçekale plajında meydana geldi. Balık tutmak için arkadaşlarıyla Gökçekale kayalıklarına giden Zeki Uğur (62) birden fenalaştı.

        GÖĞSÜNDE AĞRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre yanındaki arkadaşlarına göğsünde ağrı olduğunu söylen Uğur, bir süre sonra olduğu yere yığıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın Zeki Uğur hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi deniz yolu ile Bartın Kurucaşile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ARKADAŞINI GÖRÜNCE YERE YIĞILDI

        Zeki Uğur ile birlikte balık tutan Şeref Çakıroğlu, arkadaşının yanında vefat etmesinden psikolojik olarak etkilenerek yere yığıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Vücudu kasılan Çakıroğlu olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerin büyük çabasıyla ana yola çıkarılarak, ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        EVDE TEKRAR FENALAŞTI

        İHA'da yer alan habere göre arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde bulunduğu sırada fenalaşan Çakıroğlu, hayatını kaybetti.

        O DA KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazına müteakiben İnebolu Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedildi.

        Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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