Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra kahreden tesadüf!
Kastamonu'da, balık tutarken fenalaşan 62 yaşındaki Zeki Uğur, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onunla birlikte balık tutan ve fenalaş arkadaşı Şeref Çakıroğlu ise hastaneye kaldırıldı. Çakıroğlu da, 5 gün sonra evde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Kastamonu'da olay, Cide Yenice köyü mevkiinde bulunan Gökçekale plajında meydana geldi. Balık tutmak için arkadaşlarıyla Gökçekale kayalıklarına giden Zeki Uğur (62) birden fenalaştı.
GÖĞSÜNDE AĞRI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
DHA'da yer alan habere göre yanındaki arkadaşlarına göğsünde ağrı olduğunu söylen Uğur, bir süre sonra olduğu yere yığıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın Zeki Uğur hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi deniz yolu ile Bartın Kurucaşile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ARKADAŞINI GÖRÜNCE YERE YIĞILDI
Zeki Uğur ile birlikte balık tutan Şeref Çakıroğlu, arkadaşının yanında vefat etmesinden psikolojik olarak etkilenerek yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Vücudu kasılan Çakıroğlu olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerin büyük çabasıyla ana yola çıkarılarak, ambulansla Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.
EVDE TEKRAR FENALAŞTI
İHA'da yer alan habere göre arkadaşını kaybetmenin üzüntüsüyle şoka giren Çakıroğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde bulunduğu sırada fenalaşan Çakıroğlu, hayatını kaybetti.
O DA KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakıroğlu'nun cenazesinin İnebolu ilçesinde ikindi namazına müteakiben İnebolu Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakiben Musa köyündeki aile kabristanına defnedildi.
Jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.