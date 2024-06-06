Arkadaşının ölümüne tanık oldu! 5 gün sonra kahreden tesadüf!

Kastamonu'da olay, Cide Yenice köyü mevkiinde bulunan Gökçekale plajında meydana geldi. Balık tutmak için arkadaşlarıyla Gökçekale kayalıklarına giden Zeki Uğur (62) birden fenalaştı.

DHA'da yer alan habere göre yanındaki arkadaşlarına göğsünde ağrı olduğunu söylen Uğur, bir süre sonra olduğu yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere karşın Zeki Uğur hayatını kaybetti. Uğur'un cenazesi deniz yolu ile Bartın Kurucaşile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.