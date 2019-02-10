Arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efekan G, 896/2. Sokak'ta 2 arkadaşıyla buluştu. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen kavgada, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler, silahla Efekan G.'yi çeşitli yerinden yaralayarak kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Efekan G.'yi hastaneye kaldırdı.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede delil aradı. DHA'nın haberine göre; polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.