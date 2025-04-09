Arkadaşları kurtardı! Kucağında bebeği olan karısını darp etti! Kadına yönelik şiddet bu kez İstanbul Gaziosmanpaşa'da dehşete düşürdü. Olayda bir kişi, sokak ortasında kucağında bebeği olan karısını darp etti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, arkadaşları araya girerek kadını kurtardı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.04.2025 - 10:53 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:53 facebook

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