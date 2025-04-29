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        Haberler Gündem İstanbul Arnavutköy'de zincirleme kaza: 6 yaralı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de zincirleme kaza: 6 yaralı

        Arnavutköy'de iddiaya göre arıza yaparak yolda kalan TIR, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 04:59 Güncelleme: 29.04.2025 - 04:59
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        Arnavutköy'de zincirleme kaza: 6 yaralı
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        Kaza, saat 01.30 sıralarında Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde duran TIR'a seyir halinde olan cip çarptı.

        Daha sonra arkasından gelen hafif ticari araç ise cipe çarptı. Kaza sonrası 6 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede trafik akışı bir süre durdu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı.

        Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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