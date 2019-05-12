Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Arnavutköy Yassı Ören yolundan geçen vatandaşlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir kişinin bir aracı yakarak kaçtığı ihbarında bulundu.

İtfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü, soğutma işlemlerinin ardından araç içerisinde yapılan incelemelerde yanmış bir erkek cesedi bulundu.

GPS VE TAPU ÖRNEKLERİNDEN CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Çatalca Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç içerisinde Çatalca’daki bazı arazileri gösteren tapu kayıtları ve bazı evrakları incelemeye aldı. Yakılan araca ait GPS kayıtları da incelendi. Araç içerisinde öldürülerek araçla birlikte yakılan kişinin Behzat T. olduğu tespit edildi.

Behzat T.

MİRAS İÇİN AĞABEYİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Behzat T.'yi öldürerek aracıyla birlikte yakan kardeşi İsmail T., Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail T.'nin kardeşini Çatalca’daki miras kalan bir arazinin satışıyla ilgili olarak öldürdüğü öğrenildi.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURMUŞ

Yürütülen soruşturmada, İsmail T.'nin araçla seyir halinde olan ağabeyi Behzat T.'nin otomobilini durdurarak bindiği, seyir halindeyken iki kardeş arasında yeniden miras nedeniyle tartışma çıktığı İsmail T.'nin ağabeyi Behzat T.'nin başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı İsmail T.'nin şoför mahallinde öldürdüğü ağabeyi Behzat T.'nin cesedini otomobilin arka koltuğunu sürüklediği bir sürede kendisi otomobili kullanarak Yassı Ören mevkiine geldiklerinde aracı yaktığı tespit edildi.

KATİL KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çatalca Jandarma Komutanlığı ekipleri, kardeş katili İsmail T.'yi gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden zanlının bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.